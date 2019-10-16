«Жену прапорщика Шматко» из «Солдатов» задержали за кражу в фитнес-центре

Актрису Ольгу Юрасову поймали с поличным во время совершения кражи в одном из фитнес-центров столицы.

«Жена прапорщика Шматко» пыталась выкрасть пятьдесят тысяч рублей, по информации телеканала РЕН ТВ. Заметить преступление удалось благодаря установленным камерам видеонаблюдения.

Как отмечают в администрации фитнес-клуба, руководство решило установить камеры слежения после многочисленных жалоб от посетителей спортивного центра на кражи личных вещей из шкафчиков.

Отметим, что Ольга Юрасова — актриса кино и телевидения. Она окончила ВГИК в 2002 году. Известность артистке принесла роль Марии Струк, жены прапорщика Шматко из сериала «Солдаты», которого сыграл Алексей Маклаков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у итальянской туристки в Петербурге украли драгоценности на сумму 800 тысяч рублей.