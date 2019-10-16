Матч Зенит-Ростов на «Газпром Арене» поставит Петербург в пробки

На «Газпром Арене» 19 октября встретятся «Зенит» и «Ростов». В день матча движение на дорогах Петербурга ограничат.

Ряд улиц перекроют для проезда авто. Движение транспорта с 16:00 до полуночи будет прекращено на улице Рюхина от дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 19:00 до 23:00 автомобилисты не смогут проехать по участку Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Приморского проспекта, а также по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной.

Еще несколько улиц будут перекрыты с полуночи до полуночи. В их числе улица Савина в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережная Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект от улицы Рюхина к Южной дороге и другие.

Водителей об ограничениях будут информировать дорожные знаки.

Петербургский «Зенит» встретится с «Ростовом» в рамках 13 тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по местному времени. Сейчас «Зенит» делит верхние строчки турнирной таблицы с «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром». Каждая из команд набрала 26 очков и провела 12 игр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что матч «Зенита» с «Ростовым» обслужит бригада арбитров во главе с московским специалистом Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Антон Аверьянов и Антон Кобзев.