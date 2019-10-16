Матч Зенит-Ростов на «Газпром Арене» поставит Петербург в пробки

Матч Зенит-Ростов на &#171;Газпром Арене&#187; поставит Петербург в пробки
Газпром Арена. Фото: ФК "Зенит"

На «Газпром Арене» 19 октября встретятся «Зенит» и «Ростов». В день матча движение на дорогах Петербурга ограничат.

Ряд улиц перекроют для проезда авто. Движение транспорта с 16:00 до полуночи будет прекращено на улице Рюхина от дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 19:00 до 23:00 автомобилисты не смогут проехать по участку Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Приморского проспекта, а также по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной.

Еще несколько улиц будут перекрыты с полуночи до полуночи. В их числе улица Савина в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережная Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект от улицы Рюхина к Южной дороге и другие.

Водителей об ограничениях будут информировать дорожные знаки.

Петербургский «Зенит» встретится с «Ростовом» в рамках 13 тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по местному времени. Сейчас «Зенит» делит верхние строчки турнирной таблицы с «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром». Каждая из команд набрала 26 очков и провела 12 игр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что матч «Зенита» с «Ростовым» обслужит бригада арбитров во главе с московским специалистом Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Антон Аверьянов и Антон Кобзев.

"Газпром Арена" зенит крти новости спб ограничения движения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матч Зенит-Ростов на «Газпром Арене» поставит Петербург в пробки
На Индустриальном проспекте дерево упало на припаркованные легковушки
Петербургский производитель крабовых палочек заплатит ...
У гимназии на Восстания началась арт-эпидемия «Скитлстрянки»
Мошенники придумали новый способ обмана банкоматов
Эмануэль Маммана успешно перенес операцию на колене
Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
«Жену прапорщика Шматко» из «Солдатов» задержали за ...