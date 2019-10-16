Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом

Вратарь &#171;Зенита&#187; Андрей Лунёв стал отцом
Видео поздравления появилось в официальном аккаунте "Зенита". Фото: Twitter

У голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва во вторник, 15 октября, родился сын.

Видео, на котором футболисты «Зенита» поздравляют коллегу-спортсмена с знаменательным событием, опубликовала пресс-служба в официальном Twitter-аккаунте команды.

Лунёва поздравили традиционным «туннелем»: футболисты выстроились в две колонны, а проходящий по середине вратарь получал щедрые «поздравления». «Я не чувствую боли» — крикнул новоиспеченный отец, проходя по «туннелю».

Новорожденного малыша Андрей и Диана Лунёвы назвали Денисом.

Отметим, что 27-летний Андрей Лунёв выступает в составе сине-бело-голубых с 2016 года. Кроме того, с 2017 года вратарь играет за национальную сборную страны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Эмануэль Маммана поделился информацией об успешно перенесенной операции на колене, которую провели испанские медики.

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