Эмануэль Маммана успешно перенес операцию на колене

Футболит «Зенита» был прооперирован в Испании. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас спортсмен ожидает курс восстановления.
Защитник петербургского футбольного клуба получил травму в ходе матча с «Уралом». Спортсмен столкнулся с нападающим команды соперника Павлом Погребняком.
У Мамманы диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. После обследования, проведенного в российских клиниках, было принято решение о дополнительной консультации у зарубежных медиков. В итоге спортсмен перенес операцию в одной из испанских клиник.
О том, что футболист перенес её хорошо, он сообщил в своем Instagram-аккаунте сегодня, 16 октября.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что арбиртром матча «Зенит» — «Ростов» 13-го тура РПЛ станет Сергей Карасёв.