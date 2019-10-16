Петербуржцам заведут электронные медицинские кабинеты

Губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал, что у каждого жителя Петербурга появится личный электронный медицинский кабинет.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, после рабочей инспекционной поездки главы Петербурга в Выборгский район. По словам Беглова, в бюджет уже заложены средства, которые позволят медицинским учреждениям осуществить переход на электронные медкарты. Кроме того, планируется создание единой информационной системы.

Спустя три-четыре года весь документооборот должен осуществляться в электронном виде, отметил губернатор. Он также добавил, что записаться на прием к специалистам можно будет с помощью единой карты петербуржца.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о поздравлении, которое Беглов направил Станиславу Черчесову в честь выхода российской сборной в финал Евро-2020.