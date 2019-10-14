Беглов поздравил Черчесова с выходом в финал Евро-2020

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил игроков и тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова с выходом в финальный этап Евро-2020.

«В России, и особенно в Петербурге, очень любят футбол. За время Вашего руководства сборной, число болельщиков в нашей стране значительно выросло», — отметил Беглов.

Он подчеркнул, что для сборной большой успех — выйти досрочно в финал чемпионата. Создать команду с настроем на победу в том числе помогли талант и большой опыт Черчесова, добавил Беглов.

Губернатор отметил, что Петербург ждет яркой игры сборной России на «Газпром Арене» в Петербурге.

Напомним, финальный этап Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран-членов УЕФА. Петербург примет четыре матча: три встречи в рамках группового этапа 13, 17 и 22 июня и четвертьфинал 3 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сборная России выиграла сборную Кипра со счетом 5:0 и получила путевку на Евро-2020.