Молодые ученые Петербурга получили президентские гранты

"Эти гранты – подтверждение того, что петербуржцы умеют работать головой и зарабатывать хорошие деньги" - отметил Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Эти гранты – подтверждение того, что петербуржцы умеют работать головой и зарабатывать хорошие деньги" - отметил Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Размер грантов Президента России составил от 600 тысяч рублей до миллиона. Церемония вручения свидетельств состоялась сегодня, 16 октября.

Призеров поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов, который и вручил лауреатам свидетельства. Кроме того, на мероприятии присутствовал полпред президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Всего лауреатами конкурса стали 460 ученых по всей стране. Среди них — 42 кандидата наук и четверо, имеющих докторскую степень, победителей из Петербурга. Кандидаты получили на продолжение научных исследований 600 тысяч рублей, докторам выделили по миллиону.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лауреатами Букеровской премии стали Маргарет Этвуд, автор произведения «Рассказ служанки», и Бернардин Эваристо, создавшая роман «Девушка, женщина, другая».