Автора «Рассказа служанки» наградили Букеровской премией

За пять часов судьи Букеровской премии 2019 года сочли невозможным выделить одного победителя. Фото: pixabay

За пять часов судьи Букеровской премии 2019 года сочли невозможным выделить одного победителя. Фото: pixabay

В понедельник, 14 октября, победителями Букеровской премии 2019 стали сразу два автора. Двое финалистов были выбраны в третий раз за всю историю мероприятия.

Победителями стали Маргарет Этвуд (Margaret Atwood), судьи отметили книгу «Заветы» и продолжение «Рассказа служанки», а также Бернардин Эваристо, которая получила главную книжную премию года за роман «Девушка, женщина, другая».

В 1993 году в правилах указали, что победитель может быть выбран только один. Судьи признались, что в настоящем году, не смогли выбрать лучшую из двух известных писательниц. Решению принималось пять часов.

Теперь оба автора разделят призовой фонд в размере 60 тыс. долларов.

Ранее в GazetaSPb сообщали о нобелевской премии по физике. В 2019 году ее получили трое ученых.