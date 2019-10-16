Тимати и Решетова стали родителями

Российский рэп-исполнитель и продюсер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, во второй раз стал отцом. Счастливый отец поделился первыми снимками новорожденного в Instagram.

Новорожденного сына Тимати и модель Анастасия Решетова назвали Ратмиром. «Юнусов Ратмир Тимурович. 16.10.19 г.Москва», — так новоиспеченный отец подписал пост. Имя ребенка выбрано неслучайно — его так назвали в честь погибшего друга рэпера Ратмира Шишкова, которого многие помнят по «Фабрике звезд».

Решетова также выложила в Instagram снимок младенца с подписью «Добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек».

Также у Тимати есть дочь от модели Алены Шишковой. Девочке исполнилось пять лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Анастасия Решетова подтвердила официальный брак с Тимати.