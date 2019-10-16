Блогер Лена Миро раскритиковала Бочкареву за неявку в суд

Блогер Лена Миро раскритиковала Бочкареву за неявку в суд
Наталья Бочкарева. Фото: Instagram

Российский блогер Лена Миро не оставила без внимания скандал с неявкой актрисы Натальи Бочкаревой на судебное заседание по делу о ее задержании с наркотиками.

Во вторник, 15 октября, должен был состояться суд по делу Бочкаревой, у которой правоохранители обнаружили наркотические средства при досмотре. Однако актриса не пришла на заседание. Ее бывший муж Николай Борисов объяснил это стрессом, который вызвал проблемы со здоровьем.

Блогер Лена Миро жестко раскритиковала попытку Борисова защитить звезду телесериала «Счастливы вместе». Она отметила, что он боится правоохранителей и суд больше, чем «обдолбанную курицу за рулем». Также блогер отметила, что Бочкарева «сказалась больнушечкой» вместо попытки доказать свою непричастность.

«Разве по закону она уже не должна сидеть на нарах?» – возмутилась Миро.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Бочкарева серьезно заболела после инцидента с наркотиками.

блогер лена миро наталья бочкарева скандал шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блогер Лена Миро раскритиковала Бочкареву за неявку в суд
Тимати и Решетова стали родителями
Ребенок попал под колеса иномарки на переходе в Кингисеппе
Женщина из Индии установила рекорд, родив ребенка с помощью ЭКО в 75 лет
Петербургским ветеранам выплатят по 7 тысяч рублей к 75-летию Победы
Любовь Соболь и Грета Тунберг оказались в списке самых ярких женщин 2019 года
В Санта-Барбаре в доме голливудского Тарзана нашли труп
LADA Priora улетела в кювет под Выборгом, водитель погиб