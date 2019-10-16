Блогер Лена Миро раскритиковала Бочкареву за неявку в суд

Российский блогер Лена Миро не оставила без внимания скандал с неявкой актрисы Натальи Бочкаревой на судебное заседание по делу о ее задержании с наркотиками.

Во вторник, 15 октября, должен был состояться суд по делу Бочкаревой, у которой правоохранители обнаружили наркотические средства при досмотре. Однако актриса не пришла на заседание. Ее бывший муж Николай Борисов объяснил это стрессом, который вызвал проблемы со здоровьем.

Блогер Лена Миро жестко раскритиковала попытку Борисова защитить звезду телесериала «Счастливы вместе». Она отметила, что он боится правоохранителей и суд больше, чем «обдолбанную курицу за рулем». Также блогер отметила, что Бочкарева «сказалась больнушечкой» вместо попытки доказать свою непричастность.

«Разве по закону она уже не должна сидеть на нарах?» – возмутилась Миро.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Бочкарева серьезно заболела после инцидента с наркотиками.