Серябкина прокомментировала слухи о романе с Фадеевым

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина прокомментировала слухи о любовных отношениях с продюсером Максимом Фадеевым в интервью Ксении Собчак в передаче «Осторожно, Собчак!».

Исполнительница заявила, что очень любит Фадеева и с уважением относится к нему, однако воспринимает его как отца. Своего папу Серябкина потеряла в возрасте 19 лет, она считала его лучшим другом.

Певица добавила, что она ни в коем случае не сравнивает продюсера с отцом, однако она отметила, что «в какой-то момент у меня, наверное, случилась замена». Также она добавила, что Фадеев всегда говорил ей только правду, из-за чего она к нему трогательно относится.

В начале лета экс-участница «Серебра» Елена Темникова заявила, что между Серябкиной и Фадеевым были не только рабочие отношения. Серябкина опровергла это и заявила, что на протяжении нескольких лет она встречалась с Темниковой, однако последняя не хочет в этом признаваться на публике.

Ранее GazetaSPb сообщала, что бывшие участницы Serebro Серябкина и Темникова состояли в отношениях.