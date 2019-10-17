Полиция разыскивает неизвестного, изготовившего фальшивую тысячу в Выборге

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, изготовившего фальшивую банкноту.

Поддельная купюра номиналом 1 тысячи была изъята в «Сбербанке» на Садовой улице в Выборге.

Как стало известно GazetaSPb, после обнаружения фальшивых денег было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании безработного гражданина, который похитил у петербуржца транспортное средство. Злоумышленник, применив физическую силу, похитил велосипед. Его удалось задержать через несколько часов после совершения преступления. Транспорт вернули владельцу.