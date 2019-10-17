Розыгрыш с похищением девушки в Ленобласти закончился обращением в полицию

Розыгрыш с похищением девушки в Ленобласти закончился обращением в полицию
Девушка рассказал, что все было спланировано. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленобласти местный житель заявил в правоохранительные органы о похищении девушки.

Заявитель рассказал, что жительницу насильно посадили в «Фольксваген», избивали и увезли в сторону Петербурга. Мужчина также вспомнил, что иномарка была красного цвета.

Как стало известно GazetaSPb, позже выяснилось, что происходящее на глазах заявителя было розыгрышем. Девушка сообщила во время телефонного разговора, что с ней все в порядке, а похищение было шуткой.

Уточнять сове место положения и отвечать на вопросы полиции она отказалась.

Ранее в GazetaSPb сообщали о розыске злоумышленника, который изготовил фальшивую тысячу рублей. Ее обнаружили в Выборге.

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Розыгрыш с похищением девушки в Ленобласти закончился обращением в полицию
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