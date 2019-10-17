Беглов предложил перегруппировать мировых судей по территориям

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru
Аккаунт Беглова разрывается от сообщений жителей. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге планируется перегруппировать судебные участки мировых судий. Инициативу поддержал губернатор Александр Беглов.

Расположить участки предлагается по территориям, на которые распространяется юрисдикция районных судов. Таким образом планируют увеличить скорость рассмотрения дел.

Помимо этого, перегруппировка позволит равномерно распределить нагрузки на мировых судей и повысить эффективность судебной защиты, сообщает Администрация Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти завершил переезд на новое место. Здание было построено на улице Смольного, 6 по проекту архитектурного бюро «Григорьев и партнеры». Оно включает 50 больших и малых залов и вмещает порядка 107 судей и 340 сотрудников аппарата. Площадь здания составляет 32 тыс. 68 кв. метров.

александр беглов мировые судьи новости спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Когтеточку знаменитого кота Ахилла продадут на благотворительном аукционе
Иностранную технику «Газпрома» отключили через спутник, известно кто
Беглов предложил перегруппировать мировых судей по территориям
Розыгрыш с похищением девушки в Ленобласти закончился обращением в полицию
Приставы заставили женщину снять кондиционер с дома на Жуковского
СК выявил основную причину гибели пассажиров SSJ-100
Полиция разыскивает неизвестного, изготовившего фальшивую тысячу в Выборге
Пять человек арестовали по делу об угоне иномарок на севере Петербурга