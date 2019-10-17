Беглов предложил перегруппировать мировых судей по территориям

В Петербурге планируется перегруппировать судебные участки мировых судий. Инициативу поддержал губернатор Александр Беглов.

Расположить участки предлагается по территориям, на которые распространяется юрисдикция районных судов. Таким образом планируют увеличить скорость рассмотрения дел.

Помимо этого, перегруппировка позволит равномерно распределить нагрузки на мировых судей и повысить эффективность судебной защиты, сообщает Администрация Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти завершил переезд на новое место. Здание было построено на улице Смольного, 6 по проекту архитектурного бюро «Григорьев и партнеры». Оно включает 50 больших и малых залов и вмещает порядка 107 судей и 340 сотрудников аппарата. Площадь здания составляет 32 тыс. 68 кв. метров.