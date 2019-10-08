Совершаева поздравила Арбитражный суд с переездом в новое здание

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти официально завершил переезд в новое здание на улице Смольного, 6. На церемонии открытия выступила врио губернатора Любовь Совершаева.

«Вы многое делаете, чтобы экономические отношения строились на цивилизованной основе, чтобы они соответствовали духу и букве закона, чтобы доверие к нашей петербургской Фемиде только возрастало», — сказала Совершаева.

Врио губернатора подчеркнула, что экономика Петербурга продолжает развиваться не без вклада Арбитражного суда. Инвесторы приходят в город с учетом его инвестиционного климата и того, как решаются спорные вопросы.

В церемонии также приняли участие председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и другие.

Арбитражный суд переехал в здание на улице Смольного, построенное по проекту архитектурного бюро «Григорьев и партнеры». Площадь здания составляет 32 тыс. 68 кв. метров. Для заседаний оборудовано 50 больших и малых залов. Работает в здании порядка 107 судей и 340 сотрудников аппарата.

Ранее сообщалось, что в Петербурге также откроется вновь созданный Третий кассационный суд общей юрисдикции.