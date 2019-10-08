В Петербурге пройдет церемония открытия нового здания Арбитражного суда

Торжественное открытие нового здания Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти состоится 8 октября. Переезд на улицу Смольного, 6 занял две недели.

Свои двери также распахнет вновь созданный Третий кассационный суд общей юрисдикции. Церемонию в Воронцовском дворце в честь этого посетит председатель Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева, пишет «Мойка78».

Переезд в здание на улице Смольного арбитражный суд начал в начале сентября, однако работа его возобновилась лишь 16-го. Все это время заседания не проводились и дела не рассматривались. В связи с переездом на более поздние даты пришлось перенести около 12 тыс. заседаний.

Прежнее здание арбитража на Суворовском проспекте передано для нужд созданного в рамках судебной реформы Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В помещениях ведется ремонт.