На Сахалине четвероклашку избили за напоминание о домашнем задании

В одной из школ Поронайска школьники жестоко избили одноклассницу. Причиной таких действий стало то, что четвероклашка напомнила учителю о домашнем задании.

Со слов матери девочки, после окончания учебных занятий на ее дочь напали около восьми человек. Остальные присутствующие дети смотрели на происходящие.

Как сообщают «РИА Новости», мать добавила, что один из детей пытался вступиться за девочку, но его не послушали. Потом несколько одноклассников помогли ей собрать вещи и вызвали такси.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, у нее легкое сотрясение мозга.

После страшного инцидента в школе прошло собрание. На нем присутствовали дети с родителями, а также три преподавателя и инспекторы ПДН.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали об избиении участницы телепроекта «Дом-2». Все произошло на корпоративе.