В Петербурге прокуратура в суде добилась выплаты пострадавшему в ДТП пенсионеру

В Петербурге прокуратура в суде добилась выплаты пострадавшему в ДТП пенсионеру
Прокуратура Кировского района контролирует исполнение решение суда, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе госоргана. Фото: https://pixabay.com/

Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в результате ДТП получил травмы средней тяжести.

Прокуратура Куйбышевского района по факту проверки установила, что в июле 2017 года пострадавший непроизвольно стал участником ДТП. В результате столкновения мужчина получил травмы, тяжесть которых оценивается как средняя. Из-за нанесенного вреда здоровью, пенсионер был вынужден длительное время находится в медицинском учреждении.

По постановлению суда от 2018 года, второй участник ДТП был признан виновным в нарушении правил дорожного движения. После чего прокуратура обратилась в Куйбышевский районный суд с иском, по которому виновник обязан выплатить пострадавшему компенсацию в 200 тысяч рублей. Суд иск прокурора удовлетворил.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о поимке похитителя велосипедов в Василеостровском районе.

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