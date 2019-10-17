Ленинградский зоопарк перестал бесплатно пускать многодетные семьи по субботам

Ленинградский зоопарк перестал бесплатно пускать многодетные семьи по субботам
В зоопарке также отметили, что выделяемых государством субсидий недостаточно, поэтому учреждению необходимо зарабатывать самостоятельно. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Зоопарк оставил льготный вход для семей с тремя и более детьми лишь по понедельникам.

Нововведение вызвало возмущение многодетных матерей. Несмотря на то, что в первый день недели они все еще могут попасть в зоопарк бесплатно, родители недовольны отсутствием льгот по выходным дням. Ведь даже если мама — домохозяйка, в понедельник дети, как правило, учатся, что лишает их возможности посмотреть на зверей.

Стоит отметить, что раньше возможность бесплатного посещения зоопарка предоставлялась лишь раз в месяц — по первым субботам. Теперь попасть в учреждение можно четыре раза в месяц, однако все бесплатные дни — понедельники.

В зоопарке сложившуюся ситуацию объяснили тем, что в выходные дни на территории учреждения собирается слишком много детей. Это доставляет зоопарку определенные неудобства.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из контактных зоопарков Петербурга обнаружили сову, находящуюся под угрозой исчезновения.

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