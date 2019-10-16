Из контактного зоопарка в Петербурге изъяли сову, находящуюся под угрозой исчезновения

В контактном зоопарке «Трогательный музей сов» в Петербурге проверили соблюдение природоохранного законодательства.

Птиц навестили городская природоохранная прокуратура, эксперты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасности и петербургское Управление ветеринарии.

В зоопарке содержали сипуху обыкновенную отряда совообразные. Птица внесена в перечень видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС). В ходе проверки представители не смогли предоставить документов, которые подтвердили бы законное владение птицей.

Как сообщили на сайте городской прокуратуры, сипуху было решено передать в госпиталь птиц «Зеленый попугай».

Виновных могут прилечь к административной ответственности.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Северной столицы спас раненную сову. К птице уже приближались дворовые коты.