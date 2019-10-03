Петербуржец спас раненую сову от дворовых котов

У совы было повреждено одно из крыльев. Фото: pixabay

У совы было повреждено одно из крыльев. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина спас раненую сову. Местный житель заметил птицу сегодня утром, 3 октября, возле своего дома на улице Писарева.

Петербуржец выгуливал собаку, когда обнаружил птицу, которая была ранена и тяжело передвигалась по земле. Мужчина добавил, что на пострадавшую пернатую уже положили глаз дворовые коты и вороны.

Как сообщает 78.ru, мужчина не прошел мимо совы. Он забрал раненую домой, чтобы потом передать сотрудникам ветклиники, которые смогут оказать ей необходимую помощь.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жители Петербурга отпустили на волю сову. Неравнодушные спасли ее от ворон.