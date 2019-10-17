Трамп назвал нервным срывом речь Пелоси в Белом доме

Несмотря на неуважительное поведение, президента многие поддержали в сети. Фото: Pixabay

Несмотря на неуважительное поведение, президента многие поддержали в сети. Фото: Pixabay

Лидер США сначала оскорбил спикера от демократической палаты Конгресса, а затем назвал ее речь нервным срывом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей официальной страничке в Twitter написал, что речь Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей, в Белом доме сокрее напоминала нервный срыв.

Напомним, что накануне на деловой встрече между Дональдом Трампом и представителями Демократической партии США произошел конфликт, в ходе которого, вторые покинули заседание.

Причиной послужили оскорбления, который лидер страны нанес спикеру Демпартии Нэнси Пелоси несколько оскорблений, в том числе назвал ее «политиком третьего сорта».

Также известно, что Пелоси раскритиковала внешнеполитические решения Трампа. В частности вывод войск и санкции против Турции она считает недейственными и неспособными урегулировать военный конфликт.

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