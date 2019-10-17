Петербуржца обязали выплатить 150 тысяч штрафа за дачу взятки в 16 тысяч

Позже злоумышленник полностью признал свою вину. Теперь он должен заплатить штраф - 150 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Позже злоумышленник полностью признал свою вину. Теперь он должен заплатить штраф - 150 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура Адмиралтейского района обязала нарушителя выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей за попытку дачи взятки размером 16 тысяч рублей.

Житель Северной столицы был задержан за административное правонарушение в июле 2019 года. Как установил суд, злоумышленник, находясь в отделении полиции, предлагал сотруднику правоохранительных органов взятку в 16 тысяч рублей за свое освобождение.

Кроме того, нарушитель предполагал, что начальник отделения, которому была адресована взятка, не станет передавать административные материалы его дела в суд.

Однако, стражи порядка оперативно выявили не допустили совершения противоправных действий в отношении должностного лица.

О назначении злоумышленнику штрафа gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сотрудника ДПС приговорили к трем годам колонии за взятки.