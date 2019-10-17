Украинских артистов не пускаю на Евровидение из-за выступлений в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) объявила правила национального отбора артистов для участия в конкурсе Евровидение-2020.

Так, они запрещают участие исполнителям, которые посещали Россию с гастролями в период с 2014 года. Также поучаствовать не смогут те, кто посещал в этот период Крым с нарушением украинского законодательства.

Посоревноваться за поездку на масштабное музыкальное событие смогут артисты, которые не давали никаких концертов на российской территории за все время с 2014 года до сегодняшнего дня.

Напомним, что прошлогодний отбор на Евровидение-2019 сопровождался громкими скандалами. Исполнительница Maruv была выбрана представительницей Украины на конкурсе, но отказалась, потому что для этого должна была заключить договор, который запрещал выступать в России.

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