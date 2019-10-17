Артем Дзюба заинтересовал миланский клуб «Интер»

31-летний Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Фото: Wikipedia

31-летний Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Фото: Wikipedia

Нападающий сине-бело-голубых и игрок российской национальной сборной может продолжить карьеру в зарубежном клубе «Интер».

О том, что итальянская команда заинтересовалась петербургским игроком сообщили в зарубежных СМИ. Как пишет издание Il Giornale, руководство «Интера» намерено усилить атакующую линию, поскольку форвард команды Алексис Санчес из-за полученной травмы перенес операцию. Спортсмен повредил сухожилия малоберцовой мышцы левой ноги.

В связи с этим, период зимнего трансферного окна может стать решающим для Артема Дзюбы. Кроме него «Интер» рассматривает Оливье Жиру, нападающего французской сборной, а также хорват Марио Манджукич, форвард «Ювентуса».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение о команде соперника, «Ростове», с которым сине-бело-голубые сыграют в субботу, 19 октября.