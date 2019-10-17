Тренер «Зенита» высказал свое мнение о «Ростове»

Тренер &#171;Зенита&#187; высказал свое мнение о &#171;Ростове&#187;
По мнению тренера "Зенита", заработанные "Ростовом" очки достались клубу абсолютно заслуженно. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сергей Семак, главный тренер петербургского «Зенита» рассказал о соперниках в предстоящем матче, игроках клуба «Ростов».

Семак поделился своими ожиданиями от игры, которая пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 19 октября. «Ростов», также как и сине-бело-голубые, занимает одну из лидерских позиций в турнирной таблице. По мнению тренера «Зенита», ростовчане — квалифицированные исполнители. Семак отметил, что игроки имеют множество достоинств, которые петербургским футболистам стоит учесть.

В ходе пресс-конференции наставник сине-бело-голубых отдельно отметил нападающего «Ростова», Элдора Шомуродова, назвав его «открытием чемпионата».

Отдельно тренер «Зенита», с сожалением, рассказал о том, что Малком и Маммана не смогут принимать участие в ближайших играх.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в день проведения матча «Зенит» — «Ростов» движение транспорта на дорогах Петербурга будет ограничено.

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