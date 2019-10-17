В Петербурге 15-летнюю девочку сбил электропоезд

В Петербурге 15-летнюю девочку сбил электропоезд
На месте происшествия будут проведены экспертные исследования. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Трагический инцидент произошел в Гатчинском районе. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Сегодня, 17 октября, школьница 2004 года рождения попала под поезд, следующий по направлению «Луга — Санкт-Петербург». Смертельное происшествие произошло в районе перегона станций железнодорожных станций «Верево — Александровское».

Как сообщили gazeta.spb.ru в Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте, после инцидента правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Машинист электропоезда подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что стало причиной смерти человека.

Полученные девочкой травмы оказались не совместимы с жизнью.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о продолжение судебного процесса над убийцей девушки, который сделал селфи с её трупом.

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