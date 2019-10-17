В Петербурге открылось благотворительное кафе «Сад»

В Петербурге открылось благотворительное кафе &#171;Сад&#187;
Заведение открылось четыре дня назад. Оно располагается неподалеку от метро "Обводный канал", на Воронежской улице 42а. Фото: https://vk.com/mihapag

В Северной столице открылось новое заведение. Оно отличается не только обилием растений в зале, но и помощью благотворительным организациям.

Название кафе соответствует тематике: внутри небольшого пространства много живых растений. В будущем там планируется проводить мастер-классы флористов и тематические лекции. Однако главной его идеей является благотворительность

О концепции заведения рассказал владелец кофейни, Михаил Пак. Мысль о создании подобного кафе зародилась после того, как Михаил принял участие в раздаче бесплатных обедов. После этого основатель арт-пространства «БМ50» и сети хостелов «Библиотека» решил помогать благотворительным фондам на постоянной основе.

В перспективе, заведение будет работать с такими организациями как «Ночлежка» и Детский хоспис. На данный момент «Перспективы» и «Клуб добряков» уже являются партнерами кофейни.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о благотворительной акции. Когтеточку кота-оракула Ахилла продадут на выставке «Мир кошек».

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