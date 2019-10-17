В Петербурге открылось благотворительное кафе «Сад»

В Северной столице открылось новое заведение. Оно отличается не только обилием растений в зале, но и помощью благотворительным организациям.
Название кафе соответствует тематике: внутри небольшого пространства много живых растений. В будущем там планируется проводить мастер-классы флористов и тематические лекции. Однако главной его идеей является благотворительность
О концепции заведения рассказал владелец кофейни, Михаил Пак. Мысль о создании подобного кафе зародилась после того, как Михаил принял участие в раздаче бесплатных обедов. После этого основатель арт-пространства «БМ50» и сети хостелов «Библиотека» решил помогать благотворительным фондам на постоянной основе.
В перспективе, заведение будет работать с такими организациями как «Ночлежка» и Детский хоспис. На данный момент «Перспективы» и «Клуб добряков» уже являются партнерами кофейни.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о благотворительной акции. Когтеточку кота-оракула Ахилла продадут на выставке «Мир кошек».