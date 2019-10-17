На Полюстровском рынке изъяли три медвежьих шкуры

Обнаруженные на рынке шкуры были добыты незаконным путем. Фото: Комитет по природопользованию

Обнаруженные на рынке шкуры были добыты незаконным путем. Фото: Комитет по природопользованию

В ходе рейда природоохранной прокуратуры и Комитета по природопользованию, на Полюстровском рынке обнаружили три шкуры медведя.

Сегодня, 17 октября, инспекторы по охране окружающей среды выявили, что шкуры животных, которые продавали на рынке, были добыты незаконным путем. Это также подтвердили сотрудники управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Все три шкуры продавались с нарушением правил охоты, ни к одной не прилагалось разрешение на добычу. Кроме того, одна шкура была невыделанной. Продавцы также не предоставили ветеринарно-сопроводительных документов, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Комитета по природопользованию.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Росприроднадзор проверил состояние воды в Охте после жалоб петербуржцев.