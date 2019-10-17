В Кремле назвали тон письма Трампа Эрдогану «весьма необычным»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал письмо президента США Дональда Трампа весьма необычным.

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров», — отметил Песков, сообщает ТАСС.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выкинул в мусорную корзину письмо от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Би-би-си.

Письмо было направлено в Анкару 9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии. В нем Трамп заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.

«Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком», — говорилось в письме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты всегда заботятся о собственной выгоде, а сделки вроде нынешних турецких санкций являются очередным поводом ее извлечь.