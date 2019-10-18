В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

Тюрьму намерены закрыть к 2026 году. Фото: Pixabay

Тюрьму намерены закрыть к 2026 году. Фото: Pixabay

Власти американского города Нью-Йорка одобрили план, предусматривающий ликвидацию крупнейшего в мире исправительного учреждения Райкерс. Тюрьма находится на одноименном острове. Она вмещает десять тысяч заключенных.

Как сообщает New York Times, согласно планам, тюремный корпус намерены закрыть через 6 лет, а вместо него появятся четыре тюрьмы меньшего размера. Такой план обойдется местным властям в 8,7 млрд долларов.

Изменения спровоцировали поступающие заявления, свидетельствующие о том, что в исправительном комплексе нередки случаи нарушений.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что россиянки убили надзирательницу в тюрьме. Все произошло в Пакистане. Заключенных обвинили в преднамеренном убийстве.