Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину

Содержимое своих посланий Горбачев раскрывать не стал. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

Содержимое своих посланий Горбачев раскрывать не стал. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.

Со слов экс-лидера СССР, он не намерен «навязываться в советчики» мировым лидерам. Он также добавил в интервью газете «Известия», что обращения адресовал им в коротком письме.

Горбачев отметил, что придерживается мнения, что лидеры в настоящее время имеют большую ответственность.

«Время, прямо скажу, тревожное», — заявил Горбачев.

Кроме того, политик подчеркнул, что кроме президента РФ, также обращался к главе Франции Эммануэлю Макрону. Однако содержимое своих посланий он раскрывать не стал.

Ранее в GazetaSPb сообщали об опровержении слухов о плохом самочувствии Горбачева. Он чувствует себя отлично в свои 88 лет.