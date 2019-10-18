Сын до смерти забил своего отца в Тихвине

В городе Тихвин Ленинградской области полицейские арестовали местного жителя, насмерть забившего своего 57-летнего отца.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ранее, 14 октября, в квартире одного из домов в пятом микрорайоне Тихвина было найдено тело 57-летнего мужчины. Окровавленный труп лежал на кровати. Смерть мужчины наступила от тупой травмы головы и грудной клетки с переломами ребер.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 35-летний сын погибшего. Как считает следствие, утром того дня подозреваемый поссорился с отцом, в результате чего избил его. Полицейским сын рассказал, что его отец травмировался на улице.

По факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности, было возбуждено уголовное дело. Мужчину арестовали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что окровавленное тело нашли на кровати в центре Тихвина.