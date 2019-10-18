Водители BMW и Mercedes из-за незнания правил попали в ДТП на пересечении Чернышевского и Шпалерной

Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы в Петербурге произошло ДТП с участием машин марок BMW и Mercedes . Одна из них вылетела на пешеходную зону.

Авария случилась сегодня утром, 18 октября, автомобили двигались в сторону Литейного проспекта. Со слов очевидцев, водители не смогли разобраться, кто кого должен был пропустить, в результате чего оба продолжили движение и столкнулись.

«Место вечной боли», — отозвался о месте ДТП автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что у Mercedes отлетел бампер, передняя часть разбита.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в Парголово. Тело увидел житель Петербурга во время прогулки.