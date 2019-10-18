В Санкт-Петербурге резко подорожало жилье

За последние три месяца стоимость жилья выросла на 2,6% (примерно на три тысячи рублей за кв. м). Фото: https://pixabay.com/

За последние три месяца стоимость жилья выросла на 2,6% (примерно на три тысячи рублей за кв. м). Фото: https://pixabay.com/

За текущий год квадратный метр в новостройках Северной столицы подорожал, в среднем, на 8,5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что стоимость жилья премиум-класса остались стабильными, а вот массовый сегмент претерпел резкие изменения — цены поднялись до 116 тысяч за квадратный метр. Средний показатель по росту цен составляет 8,5 тысяч рублей.

При этом наиболее популярный тип квартир — однокомнатные, они составляют почти половину от всех предложений рынка, 46%. Двухкомнатные квартиры отстают на порядок — 30%. А вот «трешек» на рынке всего 18%.

Количество новостроек по-прежнему лидирует в Приморском, Выборгском и Московском районах, сообщают в пресс-службе компании Active.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в следующем году цены на новостройки вновь взлетят, но их станет меньше.