Работница почты в Ленобласти присвоила 107 тысяч рублей, полагавшихся ветерану

Работница почты в Ленобласти присвоила 107 тысяч рублей, полагавшихся ветерану
Злоумышленница похитила у пожилого мужчины 107 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Сотрудница почтового отделения во Всевложском районе Ленинградской области оставила ветерана Великой отечественной войны без 107 тысяч рублей.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в правоохранительные органы с заявлением обратился сам пенсионер. Инициированная по обращению пострадавшего проверка показала, что работница почты использовала фальшивые документы, чтобы присвоить предназначавшиеся ветерану денежная средства.

На данный момент суд признал злоумышленницу виновной, женщина получила 2,5 года условного срока. Однако решения по конфискации присвоенной суммы не было. Прокуратура вновь обратился в суд с иском о взыскании удержанной женщиной суммы в пользу пострадавшего ветерана.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти за сутки обокрали два дома на общую сумму 2 миллиона рублей.

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Работница почты в Ленобласти присвоила 107 тысяч рублей, полагавшихся ветерану