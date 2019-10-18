Почва в деревне в Ленобласти была отравлена нефтепродуктами

Почва в деревне в Ленобласти была отравлена нефтепродуктами
Задержаны трое подозреваемых. Фото: pixabay.com

В деревне Разметелево Всеволожского района Ленобласти по факту загрязнения земельного участка нефтепродуктами возбуждено уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в деревне Разметелево были задержаны трое петербуржцев. Следователи изобличили их в загрязнении земельного участка. Мужчины, действуя от имени рециклинговой компании, загрязнили землю нефтепродуктами, там самым нанеся ущерб в размере почти 3 млн рублей.

В ходе обысков по месту проживания и на промышленных территориях подозреваемых правоохранители изъяли пять мобильных телефонов, три автомобиля, самосвал, бульдозер, прицеп и документы.

Сейчас устанавливаются другие участники преступной группы, а также возможные иные случаи незаконной деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производитель бетона в Белоострове захламил водоем и занял чужую землю.

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Почва в деревне в Ленобласти была отравлена нефтепродуктами
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