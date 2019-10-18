Ирина Дубцова наняла телохранителя для защиты от поклонников

Известная российская исполнительница Ирина Дубцова наняла охранника для защиты от назойливых фанатов.

О том, что настойчивые поклонники вынудили певицу обратиться к помощи телохранителя, Дубцова рассказала в эфире телеканала RU.TV. Кроме того, отметила артистка, с ним она действительно чувствует себя безопаснее. Также, тот факт, что компанию ей составляет сильный мужчина, кажется певице «красивым».

Дубцова поведала, что у охранника в скором времени появилась возможность показать себя в действии. Находясь в ресторане, певице пришлось столкнуться с нетрезвым настойчивым поклонником, которого смогло нейтрализовать лишь строгое обращение телохранителя.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Светлана Лобода отметила свой день рождения в компании фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.