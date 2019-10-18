В пропаже документов из заброшенного детсада обвинили журналистов

По сведениям телеканала Piter.TV, документы из заброшенного детсада забрала женщина, похожая на директора садика Матвееву. Фото: Piter.TV

По сведениям телеканала Piter.TV, документы из заброшенного детсада забрала женщина, похожая на директора садика Матвееву. Фото: Piter.TV

Из заброшенного корпуса детского сада №93, расположенного на Петроградке, пропали документы с персональными данными детей и родителей.

Об исчезновении важных документов стало известно сегодня, 18 октября. Выяснилось, что бумаги с номерами телефонов, свидетельствами о рождении, оплаченными счетами валялись на полу в помещении старого корпуса. Детский сад №93 переехал на улицу Глухая Зеленина год назад.

Предполагалось, что документы забрали представители детсада. Однако в самом учреждении отрицают, что в старом корпусе оставались какие-либо важные сведения.

Как сообщает Piter.TV, администрация Петроградского района обвинила журналистов в противозаконном проникновении в здание, находящееся под охраной, а также краже личных документов, которых представители администрации в детском саду не обнаружили.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что у воспитателя одного из детских садов Петербурга, проходящего лечение от пневмонии, обнаружили туберкулез.