Израильтянин не задекларировал полсотни ноутбуков при въезде в Петербург

На границе России с Эстонией остановили гражданина Израиля. Мужчина пытался провести в Петербург полсотни незадекларированных ноутбуков весом 113 кг.

Попасть в Россию иностранец собирался через пункт пропуска Ивангород на личном автомобиле. В ходе устного опроса он сообщил инспектору таможенного поста, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.

Во время осмотра автомобиля в салоне обнаружили четыре коробки. В них находились ноутбуки различных моделей, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина вину признал и сообщил, что не знаком с правилами перемещения товаров. Ноутбуки израильтянин собирался отремонтировать в Петербурге и вывести в Эстонию. Купил он их по 15 евро за штуку. Все компьютеры — бывшие в употреблении.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Проводятся процессуальные действия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина пытался вывести из России старинные книги, гравюры и рисунки.