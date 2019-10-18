Во всех детских поликлиниках в Ленобласти появятся портативные УЗИ-аппараты

Каждая детская поликлиника в Ленинградской области получит портативный диагностический УЗИ-аппарат. Это позволит медикам делать выездные осмотры в школах и детских садах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, переносные УЗИ-аппараты позволят врачам проводить углубленный профосмотр детей. Также это должно улучшить качество первой помощи и снизит время ожидания осмотров специалистами.

Благодаря диспансеризации медики могут выявить заболевания у пациентов еще на ранней стадии, а также предрасположенность к заболеваниям, после чего врачи назначают своевременное лечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России. В Минздраве считают, что проблему дефицита врачей в российских поликлиниках можно решить с помощью зарубежных специалистов.