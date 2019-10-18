В Петербурге мошенник снял с чужого банковского счета 42 тысячи

Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Baltphoto

Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Baltphoto

Житель Кировского района Северной столицы рискует оказаться в тюрьме на срок до шести лет за мошенничество.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе городской прокуратуры, злоумышленник, будучи в квартире пострадавшего, похитил принадлежавший владельцу квартиры телефон и банковскую карту его матери.

Как удалось установить следствию, преступник, используя похищенный смартфон, провел мошеннические операции с банковской картой, переведя на нее и затем обналичив крупную сумму денег. Злоумышленник снял со счета пострадавшего 42 тысячи рублей.

На данный момент, прокуратура подтвердила вину преступника.Обвинительное заключение направлено в Кировский районный суд.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудница почтового отделения Ленобласти оставила ветерана ВОВ без 107 тысяч рублей.