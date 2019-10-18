Лучшие учителя и воспитатели Петербурга получат денежные премии

Согласно постановлению губернатора, премии в размере 100 тысяч так же получат десять педагогов начального и среднего профобразования. Фото: Baltphoto

Согласно постановлению губернатора, премии в размере 100 тысяч так же получат десять педагогов начального и среднего профобразования. Фото: Baltphoto

Правительство Северной столицы наградит денежными премиями лучших воспитателей, классных руководителей и учителей города.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе петербургской администрации, губернатор Северной столицы Александр Беглов заверил своей подписью соответствующее постановление. Документ о поощрении лучших преподавателей города градоначальник подписал сегодня, 18 октября.

В ходе конкурса определены 100 воспитателей, 40 классных руководителей и 10 педагогов, которые заслуженно получат премии. Размер вознаграждения воспитателей и педагогов классного руководства составит 50 тысяч рублей. Учителя получат премии в размере 100 тысяч.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил жителям Северной столицы принять участие в общегородском субботнике, который состоится завтра, 19 октября.