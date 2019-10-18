В СИЗО «Кресты» прошел день открытых дверей

В СИЗО &#171;Кресты&#187; прошел день открытых дверей
Посетителям также провели экскурсию по зданию изолятора. Фото: Google Maps

В старейшем следственном изоляторе Петербурга впервые состоялся день открытых дверей.

Сегодня, 18 октября, в ходе мероприятия петербуржцам рассказали, как устроена работа уголовно-исполнительной системы. День открытых дверей проводился в рамках ярмарки вакансий. СИЗО «Кресты», расположенный на Арсенальной набережной, впервые принимает участие в таком формате.

Двери следственного изолятора открылись для всех желающих попробовать службу в уголовно-исполнительной системе. «Крестам» необходимы новые кадры, поскольку недавно учреждение открыло «филиал»: «Кресты-2», в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Для посетителей также устроили экскурсию по изолятору, сообщает ТАСС.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в центре Петербурга студент открыл стрельбу, в результате чего ранил 34-летнего мужчину.

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