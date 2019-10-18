Глава ЦБ не исключает решительное снижение ставки

Глава ЦБ не исключает решительное снижение ставки
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Фото: wikimedia.org

ЦБ может перейти к более «решительному» смягчению денежно-кредитной политики, если видит факторы, которые могут серьезно повлиять на прогнозы, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала», — заявила она в интервью CNBC.

Ключевая ставка уже трижды шла вниз за этот год, сейчас она находится на уровне 7%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято новое решение, пройдет 25 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.

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