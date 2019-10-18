Адвокат рассказала возможную главную причину убийства отца сестрами Хачатурян

Сестры могли испугаться, что отец их накажет за потраченные деньги, рассказала адвокат Ольна Халикова, которая выступает в суде защиту потерпевшего.

Адвокаты, которые представляют в суде родственников убитого Михаила Хачатуряна склоняются к версии о том, что он был убит из-за денег. Так, Ольга Халикова поделилась с журналистами, что девушки могли расправиться с отцом из-за того, что боялись получить наказание за трату денег.

Основанием для этой версии служит переписка, в которой Хачатурян заявляет, что намерен взять выписку с карты Сбербанка и узнать о последних тратах.

Кроме того, защита отмечает, что Михаил на тот момент обладал крупной суммой денег, которую хотел потратить на покупку машины одной из сестер, Кристине.

Также адвокаты, представляющие интересы родственников убитого, подчеркивают, что собираются оспорить признание Марии Хачатурян невменяемой. Напомним, что ей поставили диагноз «синдром жестокого обращения».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что СМИ опубликовали видео с издевательствами Михаила Хачатуряна над девушками.