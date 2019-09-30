СМИ выложили видео с издевательствами Хачатуряна над дочерьми

Нет сомнений – погибший жестоко обращался с домашними.

Ролик опубликовали 30 сентября. Он появился в распоряжении канала «360». На видеозаписи бизнесмен Михаил Хачатурян ругает своих дочерей за то, что они плохо убрались дома. Он кричит на них, а девушки стоят вдоль стены и не могут даже поднять на него глаза. В какой-то момент мужчина пинает одну из них и требует повернуться к нему. Затем он выражает недовольство тем, что дочери слишком много жалуется на него – мол, сами виноваты.

Напоминаем, что следствие признает факт издевательств над девушками. Тем не менее, в отношении Михаила Хачатуряна не стали заводить уголовное дело, объяснив решение смертью обвиняемого. Адвокаты сестер все еще надеются, что смогут спасти их от тюрьмы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что адвокат сестер Хачатурян допустил прекращение дела против них. Отмечается, что СК установил сразу несколько фактов сексуальных домогательств со стороны Хачатуряна, которые происходили еще в 2014 году.