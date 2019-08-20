Адвокат сестер Хачатурян допустил прекращение дела против них

Адвокаты сестер Хачатурян получили от следователей постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна.

СК России подтвердил домогательства со стороны предпринимателя Михаила Хачатуряна в отношении трех своих дочерей, которые сейчас обвиняются в его убийстве. Однако СК отказал в возбуждении против него дела, в связи с его смертью. Об этом пишет «Ъ».

Отмечается, что СК установил сразу несколько фактов сексуальных домогательств со стороны Хачатуряна, которые происходили еще в 2014 году.

Адвокат Ангелины Хачатурян подтвердил информацию о вынесении постановления. Согласно его словам, эим постановление СК подтвердил факты, которые были изложены в показаниях и заявлениях девочек. Он также заявил, что расследование уголовного дела сестер Хачатурян завершено.

Убийство Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года. По версии следствия, сестры зарезали своего отца Михаила Хачатуряна в их квартире в Москве. Девочек арестовали и поместили в СИЗО, однако после меру пресечения смягчили до «запрета совершения определенных действий». В июне этого года девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 8 до 20 лет колонии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян.