«Россети» построили в Ленобласти новую подстанцию для «Северного потока – 2»

В Кингисеппском районе Ленобласти запущена электроподстанция 110 кВ «Куземкино», которая будет обеспечивать энергоснабжение компрессорной станции (КС) «Славянская» газопровода «Северный поток-2». На подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый.

Подстанцию строила компания «Россети Ленэнерго». Строительство подстанции «Куземкино» заняло менее года.

Общий объем инвестиций в создание объекта составил около 350 млн рублей.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Новак допустил, что строительство«Северного потока-2» в обход Дании обойдется дороже.