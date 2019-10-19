Дворцовый парк в Гатчине сделают платным

Государственный музей-заповедник «Гатчина» намерен перейти на новый режим работы. Вход в Гатчинский парк сделают платным.

Планируется, что вырученные деньги пойдут на благоустройство парка и приведение его первозданный исторический вид. Об этом сообщает «Город+».

«Город не может постоянно нас содержать без прибыли», — отмечает директор ГМЗ «Гатчина»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленинградский зоопарк перестал бесплатно пускать многодетные семьи по субботам. Нововведение вызвало возмущение многодетных матерей. Несмотря на то, что в первый день недели они все еще могут попасть в зоопарк бесплатно, родители недовольны отсутствием льгот по выходным дням.